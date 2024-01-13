أمم أفريقيا.. القيمة التسويقية لمنتخب غينيا بيساو قبل المواجهة المرتقبة أمام كوت ديفوار

يخوض منتخب غينيا بيساو بطولة كأس الأمم الأفريقية، بنسختها الـ 34 التى تنطلق اليوم، في دولة كوت ديفوار، رغبة فى تقديم أداء مميز يساعده فى الوصول لأبعد نقطة بالبطولة، فيما يسجل ظهوره الرابع على التوالي في ‏الكان الجاري منذ انطلاق البطولة.‏

القيمة التسويقية لمنتخب غينيا بيساو

ويتواجد منتخب غينيا بيساو في المركز الـ 103 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قبل انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا التى تستضيفها كوت ديفوار، فيما يعتبر المركز الـ 68 الذي احتله الفريق عام ‏‏2017 هو الأفضل في تاريخه منذ ان مارس لعبة كرة القدم.

قائمة منتخب غينيا بيساو

في حراس المرمى: جوناس مينديز (كالاماتا اليوناني)- فرناندو إمبادجي (ديبورتيفو لوجو الإسباني)- أوبارين دجوكو (بورينز البلجيكي).

في خط الدفاع: مارسيلو جالو (فالنسيا الإسباني)- أوبا سانجانتي (دونكيرك الفرنسي)- سوري ماني (فيسيو البرتغالي)- فالي كاندي (ميتز الفرنسي)- إدجار لي (إسطنبول باشاك شهير التركي)- نانو (سامسون سبور التركي)- هوبولانج مينديز (ألميريا الإسباني)- جيفرسون إنكادا (فاركو).

في خط الوسط: نيتو جوميز (ماريتيمو البرتغالي)- دالسيو جوميز (أبويل نيقوسيا القبرصي)- ألفا سيميدو (الطائي السعودي)- موريتو كاساما (أومونيا القبرصي)- جانيو بيكل (غازي عنتاب التركي)- كارلوس ماني (قيصري سبور التركي)- كارلوس جوميز (بولتون الإنجليزي).

في الهجوم: ماما بالدي (ليون الفرنسي)- زينيو جانو (زولته فاريجيم البلجيكي)، فرانكولينو (ميتيلاند الدانماركي)- زي توربو (نوفجورود الروسي)- ماورو رودريجيز (يفردون السويسري)- فامانا كويزيرا (فيسيو البرتغالي)- مارسيانو (ألميريا الإسباني).

ويقع منتخب غينيا بيساو رفقة منتخبات كوت ديفوار وغينيا الاستوائية ونيجيريا في المجموعة الأولى بكأس أمم أفريقيا.

موعد مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو اليوم في كأس أمم إفريقيا

تنطلق المباراة مساء اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو اليوم

من المقرر أن تُذاع المباراة عبر قنوات beIN Sport Max 1،2،3.

معلق مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو في كأس أمم إفريقيا

يتولى مهمة التعليق على المباراة حفيظ دراجي.

