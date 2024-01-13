تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع لمواجهة دارمشتات بالدوري الألماني اليوم

يحل فريق بوروسيا دورتموند ضيفا ثقيلا مساء اليوم السبت، وذلك حين يلتقي مع نظيره فريق درامشتات، والتي يحتضنها ستاد ميرك ستاديون ام بولينفالتور، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الألماني.

موعد مباراة دارمشتات أمام بوروسيا دورتموند

من المقرر أن تنطلق مباراة درامشتات وبوروسيا مساء اليوم السبت في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة والساعة 8:30 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:30 بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل بوروسيا أمام درامشتات

حراسة المرمى: كوبيل

خط الدفاع: توماس، ماتس، نيكو، رامي.

خط الوسط: مارسيل، ايمري، دونيايل.

خط الهجوم: جوليان، جيمي، نيكلاس.

ترتيب دارمشتات وبوروسيا دورتموند

يقع فريق بوروسيا في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 27 نقطة بعد تحقيق 7 فوز و6 تعادلات وخسر ثلاثة بينما يأتي نظيره درامشتات في المركز الثامن والأخير برصيد 10 نقاط حيث فاز خلال مبارتين وتعادل بأربعة وهزم بعشرة اخرين.