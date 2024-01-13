جيش الاحتلال يعلن إصابة جندي في إطلاق نار داخل مستوطنة "أدورا"

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة جندي إسرائيلي في هجوم وقع على مستوطنة "أدورا"، خلال تبادل لإطلاق النار في المستوطنة بجبل الخليل جنوبي الضفة الغربية.

أوضح جيش الاحتلال أن المصاب هو جندي احتياط من كتيبة الدفاع الإقليمي.

دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات كبيرة إلى الموقع وأطلقت قنابل ضوئية، كما أغلقت جميع مداخل الخليل، في حين بثت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو قالت إنه يظهر لحظة تسلل المسلحين إلى داخل المستوطنة.

فيما وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” أن قيادة الجبهة الداخلية أصدرت أوامر لسكان المستوطنة بالاحتماء داخل منازلهم، وإغلاق الأبواب والنوافذ، وعدم الخروج من أي مبنى إلى حين انتهاء الحدث، كما مُنعت حركة المرور في المنطقة حتى إشعار آخر.

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن “مسلّحين أطلقوا النار على جنود دورية في منطقة مستوطنة ”أدورا" بـ"الضفة الغربية"، مشيرًا إلى أن القوات الإسرائيلية "قتلت 3 مسلّحين في منطقة مستوطنة أدورا".

في سياق متصل شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، السبت، غارات جوية وقصفًا مدفعيًا استهدف محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.

وكانت مصادر فلسطينية أعلنت الليلة الماضيه انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بغزة.

أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، انقطاع الاتصال بشكل كامل عن طواقمها العاملة في قطاع غزة بسبب قطع الاحتلال الإسرائيلي خدمات الاتصالات والإنترنت.

وتتزايد وتيرة قصف الاحتلال على مناطق مختلفة من قطاع غزة لليوم التاسع والتسعين من العدوان، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 23708 شهداء والإصابات إلى 60005 منذ بدء العدوان على غزة.