السبت 13 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت في أسواق الصاغة.. عيار 21 مفاجأة

المشغولات الذهبية
المشغولات الذهبية

أسعار الذهب.. واصلت أسعار المشغولات الذهبية على مستوى جميع الأعيرة بأسواق الصاغة المصرية خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت، استقرارها، وسجل عيار 21 في بداية التعاملات اليوم نحو 3260 جنيها للجرام، قبل إضافة الضريبة والمصنعية، إذ أنه يُعد الأكثر شيوعا واستخداما داخل السوق.

 

وفي هذا السياق تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الذهب بداية تعاملات اليوم السبت في أسواق الصاغة المصرية، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

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سعر الذھب الیوم  السبت في أسواق الصاغة المصرية

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر

ويسجل أسعار الذهب اليوم لعيار الذهب عيار 21 في بداية التعاملات اليوم مبلغ 3260 جنيها للجرام، قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

 

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في تعاملات الصباح، 3,726 جنيها بدون إضافة أي من مصروفات الضريبة والمصنعية، ويستخدم الذهب عيار 24 في صناعة السبائك بمختلف اوزانها، نظرا إلى أنه يعد الأنقى بين كل الأعيرة الأخرى.

 

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 2,794 جنيها، دون إضافة الضريبة والمصنعية.

 

سعر الجنيه الذهب اليوم

أما سعر الجنيه الذهب سجل 26 ألفا و80 جنيها، دون إضافة سعري الضريبة والمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من الذهب عيار 21.

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