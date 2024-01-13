السبت 13 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 369 ألفا و160 جنديًا

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

 

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 369 ألفا و160 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام قبل الماضي بعد مقتل 700 جندي أمس.

txt

ميدفيديف: نشر قوات بريطانية في أوكرانيا إعلان للحرب على روسيا

txt

"نوفوستي": روسيا تحظر دخول عدد من المسئولين في مولدوفا

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 6 آلاف و65 دبابة و11 ألفا و269 من المركبات المدرعة و8 آلاف و728 من النظم المدفعية و957 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و646 من أنظمة الدفاع الجوي و329 طائرة مقاتلة و324 مروحية و23 سفينة حربية، فضلا عن 11 ألفا و632 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى 1345 من المعدات الخاصة و6 آلاف و848 طائرة مسيرة وإسقاط 1806 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".

مواد متعلقة

روسيا في مجلس الأمن تؤكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

ميدفيديف: نشر قوات بريطانية في أوكرانيا إعلان للحرب على روسيا

وزير الخارجية الأوكراني: روسيا ستتغلب علينا عسكريا في حال توقف الدعم الغربي

أوكرانيا: روسيا تشن 125 ضربة صاروخية وأكثر من 400 غارة جوية خلال الأسبوع الماضي
الجريدة الورقية