السبت 13 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاكاتها في الضفة الغربية

عدوان الاحتلال الإسرائيلي
عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة من حملة اعتقالات واقتحامات في محافظات ومدن الضفة الغربية، بالتزامن مع اليوم الـ100 من العدوان على قطاع غزة.

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صباح اليوم، اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، طفلًا فلسطينيًا يدعى أحمد نضال صومان 17 عامًا، و4 أشقاء وسط مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة بعد أن مداهمة منازل ذويهم، وتفتيشها. كما اقتحمت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، فجر اليوم مدينة بيت لحم.

 

في سياق متصل أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على اقتحام 3 بلدات وقرى جنوب نابلس بالضفة الغربية.

 

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن جيش الاحتلال اقتحم بلدتي قبلان وبيتا وقرية يتما، وسيّر سيارته العسكرية في شوارعها، وداهم عدة منازل.

 

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت لحم، وجابت عدة دوريات عسكرية إسرائيلية المدينة، وداهمت أحد المنازل في شارع الصف، دون الإبلاغ عن اعتقالات.

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