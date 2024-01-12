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الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

قوات الاحتلال تقتحم منزل وتحوله لثكنة عسكرية.. صورة

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في بلدة سنجل شمال رام الله وحوله لثكنة عسكرية، لمراقبة تحركات المواطنين في البلدة.

 

وعرضت سرايا القدس مشاهد من عملية تفجير حقل ألغام، في خط إمداد للعدو والقوات المساندة واستهداف قوة صهيونية راجلة جنوب وشرق غزة.

 

وقصفت سرايا القدس، تحشدات إسرائيلية بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60 محيط مسجد حليمة وسط خانيونس.

على جانب آخر، على جانب آخر، أدانت حماس العدوان الأمريكي البريطاني السافر على اليمن؛ معلنة أنها تحملهم مسؤولية تداعياته على أمن المنطقة.

 

 وقالت حماس في بيان: "ندين في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأشد العبارات العدوان الأمريكي البريطاني، والقصف الجوي والبحري على الأراضي اليمنية، ونعدّه جريمة وعدواناً سافراً على السيادة اليمنية، وتهديدا لأمن المنطقة التي تشهد عسكرة أمريكية وبريطانية جاءت لحماية الاحتلال الصهيوني النازي وللتغطية على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وعموم المنطقة العربية.

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