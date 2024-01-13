السبت 13 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أدعية شهر رجب وأفضل الأعمال

شهر رجب
شهر رجب

أدعية شهر رجب.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث"جوجل" عن أدعية شهررجب المعظم والذي بدأ اليوم السبت وأفضل الاعمال المستحبة خلال هذا الشهر بإعتباره من أعظم الشهور عند الله عز وجل.

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الإفتاء توضح حكم صيام شهر رجب كاملًا

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لماذا سُمي رجب بالشهر الأصم؟.. دار الإفتاء توضح

أول أيام شهر رجب 

وأول أمس، استطلعت دار الإفتاء، هلال شهر رجب لسنة 1445 هجريا، وأعلنت أنه من المقرر أن يكون أول أيامه اليوم السبت.

ويعد شهر رجب هو السابع في التقويم الهجري، وهو من الأشهر الحرم فكان إذا جاء شهر رجب نُزعت الأسنة من الرماح ووضعت الأسلحة وحُقنت الدماء، فكانت له حرمة لا يجوز أن تنتهك.

فضل شهر رجب 

فضل شهر رجب أنه واحدا من الأشهر الحرم والأشهر المعظمة عند الله عز وجل قال الله فيها: (إنَّ عِدَّةَ الشُّهورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَواتِ والأرضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُم ذَلِكَ الدِّينُ القَيِّمُ، فَلَا تَظْلِموا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُم) (سورة التوبة: 36).

أدعية شهر رجب

اللهُمَّ بارِك لَنا في رَجَبٍ وَشَعبانَ وَبَلِّغنا شَهرَ رَمَضانَ وَأعِنَّا عَلى الصيامِ وَالقيامِ وَحِفظِ اللّسانِ وَغَضِّ البَصَرِ وَلا تَجعَل حَظَّنا مِنهُ الجوعَ وَالعَطَش.

اللهم اجعل أول رجب بداية لأجمل الأقدار.

اللهم اعطنا الرزق الوفير في شهر رجب واجعلنا من العتقاء من النار

 اللهم في شهر رجب ارزقنا السعادة والهناء في الدنيا والآخرة وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.

ربنا اعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

اللهمَّ فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة، لا إلهَ إلَّا أنتَ ربَّ كلِّ شيءٍ ومَليكَه، أعوذُ بك من شرِّ نفسي ومن شرِّ الشيطانِ وشرَكِه، وأنْ أقترفَ على نفسي سوءًا أو أجرَّهُ إلى مسلم.

اللهم ابعد عنا الهموم واصرف الأحزان وتوفني وأنت راض عني

الاعمال المستحبة

الصيام

الصلاة في أوقاتها

الذكر 

قيام الليل 

الاستغفار

 قراءة القرآن

الصدقة 

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