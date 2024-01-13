فتح باب تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024 غدًا

تفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024، غدا الأحد الموافق 14 يناير الحالي.

ويستمر باب تسجيل الاستمارات الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة 2024 مفتوح على الموقع الإلكتروني يوم الخميس الموافق 22 فبراير المقبل.

ودعت وزارة التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة لتسليم الاستمارة الإلكترونية بجميع مشتملاتها بعد طباعتها من الموقع الإلكتروني للعام الدراسي 2023-2024 إلى مسئول شئون الطلبة بالمدرسة.

ونبهت وزارة التربية والتعليم بأنه لا يسمح بقبول أية استمارات لامتحانات الثانوية العامة 2024 بعد هذه المواعيد إلا بناء على أسباب تقبلها السلطة المختصة.

رابط استمارة الثانوية العامة 2024

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط لتسجيل استمارة شهادة الثانوية العامة 2024 على موقعها الإلكتروني الرسمي.

لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024 خلال الموعد المحدد (اضغط هنا).

ضوابط تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024

شددت وزارة التربية والتعليم على الطالب وولى أمره بالالتزام بالتوقيع على الإقرار المرفق بمشتملات الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة 2024 والخاص بعدم حيازة المحمول أو أى أجهزة إلكترونية أخرى داخل لجنة سير الامتحان بعد اطلاعه على القرار الوزاري المنظم لذلك.

وتعتمد المدارس الاستمارات الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة 2024 بمشتملاتها لجميع الطلاب وكشوف ( ١٥٠ د امتحانات ) المطبوعة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة بعد مراجعتها.

على المرشد التعليمي بكل مدرسة مراجعة البيانات الخاصة بالاستمارة الإلكترونية لكل طالب والتأكد من صحتها ومراعاة الآتي: الشعبة ( مواد التخصص )، واللغة الأجنبية الثانية، والمواد المترجمة، واللغة الأجنبية الأولى، والديانة، ومواد الرسوب للطلاب الراسبين

ونبهت وزارة التربية والتعليم على طلاب الثانوية العامة بالتوضيح في الاستمارة الإلكترونية اللغة الأجنبية الأولى: الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية، واللغة الأجنبية الثانية: الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الصينية التي يرغب الامتحان فيها على أن تكون اللغة الإنجليزية هي اللغة الأجنبية الثانية إذا كانت لغته الأولى هي الفرنسية أو الألمانية، وإذا كان الطالب معفى من اللغة الأجنبية الثانية يرفق صورة من طلب الإعفاء باستمارة التقدم ويوضح الشعبة التي يؤدى الامتحان فيها لتحديد المواد التخصصية .

ووجهت وزارة التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة في مدارس اللغات بتسجيل في الاستمارة الإلكترونية المواد التي سوف يؤدون الامتحان فيها باللغة الأجنبية الأولى .

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى ضرورة تسديد طلاب الثانوية العامة 2024 مبلغ عشرون جنيهاً نظير استخراج بيان درجات رسوب عن كل طالب (راسب مقيد) على أن تقوم المدرسة بسداد هذه المبالغ بحوالة بريدية واحدة للطلاب الراسبين بالمدرسة باسم الإدارة العامة للامتحانات.

ونبهت وزارة التربية والتعليم أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية بالتأكد من صحة قيد الطلاب بالمدارس الخاصة بمصروفات التي تشرف الإدارات التعليمية على امتحاناتها وتعتمد نتائجها ومراجعة صحة حصول الطلاب على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ونجاحه في الصفين الأول والثاني الثانوي العام واعتماد كشوف (150 د امتحانات) الخاصة بتلك المدارس وختمها بخاتم شعار الجمهورية .

وأضافت وزارة التربية والتعليم بأنه بالنسبة للطلاب المقيدين بالصف الثالث الثانوى بالمدارس الخاصة بمصروفات وسبق نجاحهم في الصف الثاني الثانوي من مديرية أخرى فعلى شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التأكد من إرفاق الشهادات الدراسية الخاصة بنجاحهم.

