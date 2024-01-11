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الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

ضوابط الأعذار المرضية للطلاب في امتحانات الثانوية العامة 2024

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ضوابط الأعذار المرضية في امتحانات الثانوية العامة 2024. 

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وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يجب إقرار اللجنة الطبية المركزية بالمديرية بإصابة الطالب في امتحانات الثانوية العامة 2024. 

ضوابط الأعذار في امتحانات الثانوية العامة 2024 

ووجهت وزارة التربية والتعليم المديريات والإدارات التعليمية بضرورة الالتزام بمراعاة الآتي :

  • المديرية والإدارة التعليمية الموجود بدائرتها لجنة سير امتحانات الثانوية العامة 2024 للطالب المريض هى الجهة المختصة بتحويله للجنة الطبية المركزية، ولا يجوز لأى مديرية أو إدارة تعليمية لا تقع فى دائرتها لجنة سير امتحان الطالب المريض تحويله للجنة الطبية المركزية.
  • - يحظر حظرًا تامًا السماح لأى طالب في الثانوية العامة مريض بأداء الامتحان بلجنة خاصة فى أى مستشفى عام، فإذا كانت الحالة المرضية للطالب لا تمكنه من أداء الامتحان بلجنته، لذلك عليه تقديم المستندات الطبية للإدارة التعليمية التابع لها لترفعها بدورها للإدارة العامة للتعليم الثانوى بالوزارة للنظر فى الحالة المعروضة، فإذا ثبت تعذر أدائه الامتحان أصدرت قرارها بأحقيته فى أداء الامتحان بالدور الثانى من نفس العام مع الحصول على الدرجات الفعلية فى المواد التى يصدر القرار بشأنها على أن يعتمد هذا القرار من رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام.
  • أما إذا استمر العذر سواء كان مرضيا أو خلافه بالدور الثانى لا يحتسب عام رسوب ولا يحتسب ضمن عدد مرات التقدم المسموح بها ويسقط قيد الطالب من المدرسة فى هذا العام.

 

شروط المرافق في امتحانات الثانوية العامة 2024 

  1. تحديد مرافق طالب الثانوية العامة بواسطة ولى أمر الطالب بالتعاون مع الإدارة التعليمية. 
  2. أن يكون المرافق فى مستوى أدنى من الصف الثالث الثانوي.
  3. ألا يكون من طلاب المدارس الرسمية لغات أو مدارس اللغات بالنسبة للمدارس التى تدرس باللغة العربية. 
  4. أن تقوم الإدارة التعليمية بعمل بطاقة تحقيق شخصية للمرافق وتلصق عليها صورته وتختم بخاتم الشعار من الإدارة التعليمية. 
  5. وفي حالة مخالفة ذلك تقع المسئولية على شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب مع ضرورة إخطار لجنة النظام والمراقبة بجميع المستندات الأصلية فور الانتهاء من تسجيل الحالة.
  6. لا يقوم المرافق بمساعدة الطالب فى أداء امتحانات الثانوية العامة فى المواد التى تشمل رسومات هندسية أو رسومات توضيحية التى تتطلبها الإجابات.
  7. على المرافق كتابة ما يملى عليه فقط دون أى زيادة أو نقص في امتحانات الثانوية العامة ويقوم المرافق بإثباتها وفقا للهجاء الذى يسمعه.

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