أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

سعر الذهب.. حالة من الاستقرار شهدها أسعار الذهب خلال بداية تعاملات اليوم السبت في اسواق الصاغة المصرية، ليحافظ المعدن الأصفر على آخر ارتفاع سجله بختام تعاملات أمس، والذي زاد ارتفع عيار 24 على أثره بنحو 23 جنيهًا، وقفز عيار 21 بنحو 20 جنيهًا، وسجل سعر الذهب عيار 18 زيادة بنحو 17 جنيهًا، وصعد سعر الجنيه الذهب بقيمة 160 جنيهًا.

وفي هذا السياق تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الذهب ببداية تعاملات اليوم السبت في أسواق الصاغة المصرية، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر الذهب عيار 24 في مصر اليوم

استقر سعر الذهب عيار 24 عند آخر زيادة سجلها بنحو 23 جنيهًا؛ ليصل لـ3669 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم

حافظ سعر الذهب عيار 21 على آخر زيادة بنحو 20 جنيهًا؛ مسجلًا 3210 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18 في مصر اليوم

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 2751 جنيهًا، بعد آخر زيادة بنحو 17 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب في مصر إلى 25680 جنيهًا بعد ارتفاعه بقيمة 160 جنيهًا.



