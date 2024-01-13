السبت 13 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

اليوم.. انطلاق امتحانات أبناؤنا في الخارج للفصل الدراسي الاول

امتحانات أبناؤنا
امتحانات أبناؤنا في الخارج

 


ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق امتحانات أبناؤنا في الخارج، حيث تبدأ اليوم السبت 13 يناير، امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلبة المصريين فى الخارج من الصف الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوى،  وذلك فى التاسعة صباحا حسب جدول كل صف دراسى.

ونوهت الوزارة الى أنه خلال امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024، في حال حدوث أي عطل في منصة امتحانات أبنائنا في الخارج 2024، سيتاح للطالب أن يقوم بطباعة الامتحانات والإجابة عليها وإرسالها بالبريد الإلكتروني لتصحيحها وإتاحة ذلك بجميع دول العالم.


بوابة «أبناؤنا في الخارج»
 

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في وقت سابق عن أرقام جلوس امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب المصريين في الخارج، لجميع المراحل التعليمية «ابتدائي وإعدادي وثانوي»، على المنصة الإلكترونية لبوابة «أبناؤنا في الخارج».

 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن عدد الطلاب المسجلين للامتحانات على منصة" الطلبة المصريين فى الخارج" أبنائنا في الخارج 83162 طالب وطالبة لكافة الصفوف الدراسية من kg1 حتى الصف الثاني الثانوي.


وقد تم غلق الموقع الخاص بتسجيل التقدم لامتحانات الطلبة المصريين، ورسوم التقدم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج" قدرها 150 مائة وخمسون دولار امريكي، لكل طالب في أي صف دراسي من الصف الأول رياض الأطفال وحتى الثاني الثانوي من خلال المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج وفقا للخطوات المعلنة.

 

مواد متعلقة

المرأة المصرية على رأس أولويات وزيرة الهجرة.. برامج لتدريب الشابات المصريات بالخارج

وزيرة الهجرة: المصريين بالخارج يقدمون خدمات متميزة حول العالم

وزيرة الهجرة تتحدث عن جهود مصر في تطوير الصناعة وتوطين الصناعات المتقدمة

وزيرة الهجرة تستقبل خبيرًا مصريًا في الهندسة الحيوية بالولايات المتحدة

الإتربي: نساعد المصريين بالخارج في فتح الحسابات والتحويلات المالية

وزيرة الهجرة توقع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لخدمة المصريين في الخارج

السعودية تطلق 5 طرق جديدة للحصول على إقامة مميزة

سها جندي: العمل على إنشاء المركز الوطني للهجرة في المرحلة القادمة على مستوى الدولة
الجريدة الورقية