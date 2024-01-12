خبير اقتصادي: خفض العملة جنيه واحد سيضع مليون مواطن تحت خط الفقر

قال الدكتور محمد عبدالهادي، المحلل الاقتصادي وخبير أسواق المال، إن التعويم عملية كبيرة وخطيرة، وعملية خفض سعر صرف الجنيه بقيمة جنيه واحد، تؤدي إلى وضع مليون مواطن تحت خط الفقر، ولكن في ظل الاقتصاد والأخبار.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة "أزهري"، أن الاقتصاد المصري عانى كثيرًا جدًا مثل الاقتصاديات العالمية، في ظل الحرب الأوكرانية الروسية، والصراعات الإقليمية المختلفة، وتأثير قطاع السياحة وهو القطاع الأكثر قوة في جلب الدولارات والعملة الصعبة، بجانب قناة السويس، والتي تأثرت بما يحدث بالبحر الأحمر.

وذكر أن الصادرات المصرية متماسكة، بجانب تحويلات المصريينب الخارج، واستقرار سعر الصرف سيؤدي إلى زيادة تحويلات المصريين بالخارج. وشدد على ان مصر أمام تحدى لتقليل الفجوة الدولارية، من خلال التعويم، ولكن مع ضرورة الاستحواذ على نسبة كبيرة من الدولارات للتحكم في السوق المصري.

طفرات كبيرة بـ 2024

ونوه إلى أن البورصة المصرية تقدم أداءًا جيدًا خلال أول أسبوعين من العام الجديد 2024، في ظل الدعم الكبير والأخبار الإيجابية، وعمليات الطروحات الحكومية وتفعيلها بجانب سياسة ملكية الدولة، بجانب نتائج أعمال الشركات في 2024.

وأضاف أن هناك عوامل كثيرة جدًا ساهمت في صعود وتطور أداء البورصة المصرية، منوهًا إلى أن البورصة المصرية واعدة للغاية لمزيد من الارتفاعات في العام الجديد 2024.

وأشاد ببرنامج الطروحات الحكومية، حيث حققت الحكومة 5.6 مليار دولار كحصيلة للتخارج الكلي والجزئي من شركات حكومية ضمن برنامج الطروحات.