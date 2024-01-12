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السبت 13 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية ببني سويف

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

لقي  3 أشخاص في حادث سير بمحافظة بني سويف، اليوم الجمعة، إثر تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية، بطريق "بني سويف ـ الفيوم" القديم، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 3أشخاص في  تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية ببني سويف 


وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية، بطريق "بني سويف ـ الفيوم" القديم، نتج عنه إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة.

وتم دفع سيارات الإسعاف ببني سويف، و انتقلتا على الفور إلى موقع البلاغ، ونقلت المصابين من موقع الحادث إلى قسم الطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم.
وبالانتقال والفحص تبين أن الحادث نتج عنه إصابة 3 أشخاص، وهم: أحمد سيد أمين، 45 عامًا، وعمر أحمد عبد الملاك، 22 عامًا، ونادر احمد عبد الملاك، 18 عامًا، جميعهم مصابون بجروح وكدمات، ويقيمون قرية الكوم الأحمر التابعة لمركز بني سويف.
وتم تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم للمصابين، تحت إشراف الدكتور تامر حامد، مدير عام المستشفى، وجارٍ اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق.

 

العثور علي جثة طفل تحت عجلات قطار العياط 


كما تواصل نيابة الجيزة التحقيق في العثور علي جثة طفل يبلغ من العمر ١٢ عاما علي قضبان السكة الحديدية بمركز العياط.
وكشفت التحقيقات الأولية أن طفلا مجهول الهوية يبلغ من العمر 12 سنة سقط من القطار مما أسفر عن مصرعه.
مصرع طفل تحت عجلات قطار بمركز العياط
تلقي مأمور مركز العياط بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة على قضبان السكة الحديد بالعياط.
وانتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن طفلا مجهول الهوية يبلغ من العمر 12 سنة سقط من القطار مما أسفر عن مصرعه.

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