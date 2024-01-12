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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

عزاء والدة لطيفة التونسية يشهد حضورًا فنيًا لافتًا .. صور

عزاء والدة لطيفة
عزاء والدة لطيفة

شهد عزاء والدة لطيفة التونسية، حضورًا فنيًا لافتًا،  إذ فارقت عالمنا منذ أيام قليلة بعد فترة صراع مع المرض.

 

وأقيم عزاء والدة لطيفة في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ  زايد، وحرص عدد كبير من الفنانين على تقديم واجب العزاء في الراحلة، وأبرزهم:" أنغام، لبلبة، نبيلة عبيد، هند صبري، الإعلامي لميس الحديدي وبوسي شلبي، المطربة مي فاروق وخطيبها الفنان محمد العمروسي، هاني رمزي، أشرف زكي، صابرين، كارول سماحة وزوجها، ريم البارودي.

عزاء والدة لطيفة

وفاة والدة لطيفة

فارقت عالمنا والدة المطربة لطيفة التونسية، يوم 1 يناير بعد فترة من الصراع مع المرض، بعدما دخلت العناية المركزة في أيامها الأخيرة.

عزاء والدة لطيفة

وأعلنت لطيفة وفاة والدتها، وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام": أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي".

 

عزاء والدة لطيفة
عزاء والدة لطيفة
عزاء والدة لطيفة

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