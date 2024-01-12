أحمد عبد القادر على أعتاب سموحة

اقترب أحمد عبد القادر، جناح أيسر الأهلي، من الرحيل إلى سموحة في الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مصدر بالنادي الأهلي لـ"بوابة الوفد":" عبد القادر تلقى عرضاً رسمياً للرحيل على سبيل الإعارة إلى سموحة في شهر يناير الحالي".

وأضاف: "الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر وافق على فكرة رحيل اللاعب خاصة أنه لا يشارك مع الفريق باستمرار".

وتابع:" هناك اتجاه قوي لإتمام الصفقة خاصة أن عبد القادر تلقى اتصالات من مدربه السابق أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة وأقنعه بالعودة لصفوف الفريق السكندري".