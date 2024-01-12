الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أحمد عبد القادر على أعتاب سموحة

بوابة الوفد الإلكترونية

اقترب أحمد عبد القادر، جناح أيسر الأهلي، من الرحيل إلى سموحة في الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مصدر بالنادي الأهلي لـ"بوابة الوفد":" عبد القادر تلقى عرضاً رسمياً للرحيل على سبيل الإعارة إلى سموحة في شهر يناير الحالي".

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وأضاف: "الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر وافق على فكرة رحيل اللاعب خاصة أنه لا يشارك مع الفريق باستمرار".

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وتابع:" هناك اتجاه قوي لإتمام الصفقة خاصة أن عبد القادر تلقى اتصالات من مدربه السابق أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة وأقنعه بالعودة لصفوف الفريق السكندري".

 

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