أمم أفريقيا.. لاعب موزمبيق: واثقون من صنع التاريخ في كان 2023

تحدث ريكاردو جيماريش، لاعب وسط منتخب موزمبيق، عن حظوظ منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقرر إقامتها فى كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الجارى حتى 11 نوفمبر المقبل.

وقال ريكاردو جيماريش، فى تصريحاته للموقع الرسمى للمنتخب الموزمبيقى "يشعر جميع اللاعبين بحالة كبيرة من الحماس، نحن واثقون ومستعدون لتقديم مستوى جيد وصنع التاريخ فى أمم أفريقيا 2023".

وأضاف ان هناك حالة كبيرة من التفاؤل والوحدة لدى جميع اللاعبين فى التدريبات، مؤكدا أن جميع الخصوم المنتظرين أقوياء للغاية.

ويلتقى منتخب موزمبيق مع المنتخب المصرى، فى تمام السابعة من مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية ببطولة الأمم الأفريقية التي تحتضنها كوت ديفوار وتنطلق غدا السبت.

