أمم أفريقيا.. رقم مميز لمنتخب مصر قبل انطلاق "الكان" بكوت ديفوار

يعتلي منتخب مصر قائمة الاكثر تتويجا بلقب الأميرة السمراء بعدد 7 بطولات، ويأتي منتخب الكاميرون في وصافة الترتيب برصيد 5 ألقاب.

وتبدأ بطولة كأس أمم أفريقيا غدا السبت الموافق 13 يناير حتى 11 فبراير من الشهر المقبل.

مفاجآة.. أكثر 10 منتخبات تحقيقاً للفوز بالمباريات في تاريخ بطولة كأس الأمم الأفريقية

ويتصدر منتخب مصر الأول لكرة القدم قائمة أكثر 10 منتخبات تحقيقاً للفوز بالمباريات في تاريخ بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد تحقيقه الفوز في 60 مباراة بالبطولة قبل انطلاقها غدا.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، مع منتخبات غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.

موعد مباراة مصر وموزمبيق:

وتنطلق مباراة مصر وموزمبيق في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت الإمارات.