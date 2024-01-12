الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الهلال السعودي يفاوض الظهير الأيسر رينان لودي

رينان لودي لاعب فريق
رينان لودي لاعب فريق مارسيليا الفرنسي

دخلت إدارة نادي الهلال السعودي في مفاوضات مع الظهير الأيسر رينان لودي لاعب فريق مارسيليا الفرنسي ضمن خطة دعم الزعيم لصفوفه خلال موسم الانتقالات الشتوية يناير الجاري.

وأكد الصحفي الشهير فابريزيو رومانو أن إدارة الهلال عرضت 20 مليون يورو مُقابل الحصول على خدمات البرازيلي.

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أرقام رينان لودي مع منتخب البرازيل :

لعب 19 مباراة 

صنع 5 أهداف 

معدل لمس الكرة 50.0

معدل التمريرات الناجحة 43.5

صناعة فرص محققة للتسجيل 6

معدل صناعة الفرص 1.0

وتسعى إدارة الهلال بقوة لدعم الفريق في الميركاتو الشتوية الجاري من أجل الحفاظ على النتائج القوية التي يقدمها الفريق واستمرار تربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي والمنافسة بقوة على لقب دوري أبطال آسيا.

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