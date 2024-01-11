الهلال الأحمر: نستقبل مصابين من غزة يوميا ونشارك في التنسيق لإدخال المساعدات

قال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر في شمال سيناء، إنه يتم يوميا استقبال المصابين من قطاع غزة وتوزيعهم على مستشفيات العريش والمستشفيات الأخرى فى محافظات مختلفة، إضافة إلى تقديم الدعم النفسى اللازم لھم.

وكشف خالد زين خلال مداخلة ھاتفية مع برنامج “مساء دى ام سى” المذاع عبر قناة “ دى أم سى”/ مساء الأربعاء عن حجم المساعدات التى قدمتھا مصر لقطاع غزة منذ 7 اكتوبر الماضى مقارنة بما قدمته الدول الأخرى.

وأوضح رئيس فرع الهلال الأحمر في شمال سيناء أنه منذ 7 اكتوبر الماضى، قدمت الدولة المصرية مساعدات 3 أضعاف مع قدمته الدول الأخرى لقطاع غزة.

تعاون وتنسيق لإيصال المساعدات

وأشار إلى أنه يوجد تعاون وتنسيق تام بين الهلال الأحمر و الهلال الأحمر الفلسطينى ووزارة الصحة وهيئة الإسعاف ومؤسسات المجتمع المدنى لإيصال المساعدات.

وقالت نبال فرسخ، مسؤولة إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المنظومة الصحية في غزة والمسعفين والطواقم الطبية بشكل متعمد.

وأضافت خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن العدوان على غزة خلف حتى الآن 326 شهيدا من الطواقم الطبية وخروج 60 مركبة إسعاف عن الخدمة و100 معتقل من الكوادر الصحية، مؤكدة أن 13 سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني خرجت عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي و8 من الطواقم قيد الاعتقال.

الاحتلال يكثف من استهدافه للمستشفيات

وتابعت أن الاحتلال يكثف من استهدافه للمستشفيات، كما أن المسيرات التي تطلق النار تجاه المستشفيات أو حتى الاستهداف المباشر بالقصف المدفعي، مشيرة إلى أن الهلال الأحمر الفلسطيني يدير مستشفى الأمل بخان يونس، وشهدنا هجمات غير مسبوقة خلال الأيام الماضية.

وأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة راح ضحيتها 147 شهيدًا و 243 مصابًا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، موضحة أن هذا هو ما وصل للمستشفيات فقط.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أضافت الوزارة في إفادة صحفية أن هناك عددًا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لاتستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم نظرا لكثافة القصف الإسرائيلي.

وأوضحت الوزارة أن المعطيات الجديدة ترفع عدد الضحايا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي إلى 23.357 شهيدًا و 59.410 إصابات.