الجمعة 12 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

العثور علي جثة طفل مجهول الهوية داخل مجرى مائي بأوسيم

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثة طفل عمره 12 سنة مجهول الهوية داخل مجرى مائي بمنطقة أوسيم في ظروف غامضة.

العثور علي جثة طفل مجهول الهوية داخل مجرى مائي بأوسيم 


وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وجود جثة داخل ترعة بقرية الكوم الأحمر بدائرة قسم شرطة أوسيم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وعثر على جثة عمره 12 عاما تقريبا، ولا يحمل أي أوراق تدل على هويته، وتم نقله إلى مستشفى أوسيم المركزي، وجارى عمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها
 

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