لفتة رائعة.. قائد منتخب قطر يتنازل عن قسم افتتاح البطولة لنجم منتخب فلسطين

شهد حفل افتتاح بطولة كأس أمم آسيا لفتة رائعة من حسن الهيدوس قائد منتخب قطر تجاه زميله مصعب البطاط قائد منتخب فلسطين، قبل مباراة افتتح البطولة التي ستنطلق بعد قليل بين قطر وفلسيطين.

وتنازل حسن الهيدوس قائد منتخب قطر عن أداء قسم البطولة لمصعب البطاط قائد منتخب فلسطين.

وجرى العُرف في بطولة أسيا أن كابتن الدولة المستضيف للبطولة هو الذي يؤدى قسم البطولة، ولكن حسين الهيدوسي قائد منتخب قطر يتنازل عن أداء قسم بطولة كأس آسيا لـ مصعب البطاط، قائد منتخب فلسطين في حفل افتتاح البطولة

موعد مباراة قطر ولبنان في كأس آسيا

تنطلق مباراة قطر ولبنان في إفتتاح بطولة كأس آسيا في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في السابعة مساءًَ بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء اليوم بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة قطر ولبنان في كأس آسيا

تنقل مباراة قطر ولبنان في كأسي آسيا قنوات الكأس القطرية وbein sports و قناة SSC.