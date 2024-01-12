رئيس مؤسسة إدنبرة: دعوى جنوب إفريقيا أتت في الوقت المناسب.. وإجراءاتها نموذج للعالم

قال رئيس مؤسسة إدنبرة الاسكتلندية، الدكتور كولن كوب، إن الإجراءات التي اتخذتها جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل خطوات صحيحة وسليمة.

ولفت إلى أنها تتوافق مع كافة المشروطيات الخاصة بالمحكمة والإجراءات اللازمة لطرح الاتهام بارتكاب إبادة جماعية، وقدمت حججا مفصلة والكثير من التفاصيل والدلائل والبراهين، متوقعًا أن تكون النتيجة مثمرة.

وأكد خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن وقت الدعوى حاسم ومناسب للغاية، مؤكدًا أن كثيرا من الإجراءات المتخذة تعطي مثالا يحتذى به للعالم أجمع.

وأردف: "أنا على قناعة بأن قطع إمدادات المياه، وتدمير منازل الناس، سيسبب كثيرا من التداعيات على المدنيين، واستخدام قنابل بالغ وزنها آلاف الأطنان سيتسبب في خسائر هائلة في صفوف المدنيين، وهي قنابل ذات تدمير شامل وجماعي، بجانب النظر إلى عدد القتلى والجرحى، وآلاف الفلسطينيين وآلاف الأطفال تركوا دون آباء".

ولفت إلى أن محكمة العدل الدولية سوف تعقد الجلسات للاستماع، وستأخذ وقتا طويلا قبل أن تصدر الحكم، لكن جنوب إفريقيا قدمت تحليلات دقيقة ومفصلة لا يمكن دحضها، وهي أزمة يتفق عليها الجميع.

وأشار إلى أن التهمة ضد إسرائيل لا يمكن لأحد إنكارها، لكن الإسرائيليين لا يعترفون بقوة محكمة العدل الدولية، ولا بد من إقناع المملكة المتحدة التي تمتنع عن التصويت بإدانة إسرائيل.