أستاذ قانون دولي: إسرائيل تحاول تشكيك نوايا جنوب إفريقيا لحماية الفلسطينيين

قال الدكتور رائد أبو بدرية، أستاذ القانون الدولي، إنه تابع المحامي الذي يمثل الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، واستخدم نقاطا أساسية، حيث استخدم العواطف ويستعطف المحكمة عبر الحديث عن "الهولوكوست" وضحايا 7 أكتوبر، وهذا الوتر غير مؤثر من الناحية القانونية في مثل هذه القضايا.

الشعب الفلسطيني

وأضاف "أبو بدرية"، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن المحامي الذي يمثل الاحتلال حاول تشكيك نوايا جنوب إفريقيا لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة عبر الادعاء بوجود علاقة ما بين جنوب إفريقيا وحماس.

ولفت أن هذه النقطة مثيرة للانتباه، خاصة أنه حكى بأن هناك وفدا من حماس زار جنوب إفريقيا، وكأن الأخيرة ترفع هذه الدعوى من باب علاقتها ودعمها لحركة حماس وليس حماية للشعب الفلسطيني والسكان.

الدولة الإفريقية

وأوضح أن الهدف الخفي من وراء محاولة إسرائيل إثبات وجود علاقة سياسية ودعم سياسي بين جنوب إفريقيا وحماس، هذا يعني أن الدولة الأفريقية أمام المحكمة ستصبح أمام المحكمة غير محقة في أن هدفها هو الدفاع عن السكان الفلسطينيين أو حمايتهم من الإبادة، وبالتالي سيتم تسييس هذه القضية، وهذا الحديث لن يكون مؤثرا على المحكمة لعدم وجود أدلة على ذلك.