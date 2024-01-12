كأس آسيا.. التعادل يحسم الشوط الأول من مباراة قطر و لبنان

أنهى منتخب قطر الشوط الأول متقدمًا على لبنان بهدف دون رد في المباراة الجارية الآن على ملعب استاد لوسيل في افتتاح بطولة كأس أمم آسيا 2023 التي تستضيفها دولة قطر.

جاء هدف قطر الوحيد في الشوط الأول عن طريق النجم أكرم عفيف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الدقيقة السابعة من الشوط الأول سجل المعز علي هدف التقدم للعنابي قبل أن يقرر الحكم إلغاءه بسبب التسلل.

دخل منتخب قطر المباراة بالتشكيل الأتي :

حارس المرمى: مشعل برشم

الدفاع: همام أحمد – لوكاس مينديز – بوعلام خوخي – بيدرو ميغيل

الوسط: أحمد فتحي – مصطفى مشعل – حسن الهيدوس

الهجوم: المعزّ علي – أكرم عفيف – أحمد علاء

بينما دخل منتخب لبنان المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: مصطفى علي مطر.

الدفاع: روبرت ألكسندر ملكي، نور منصور، قاسم زين، حسين علي.

الوسط: علي سمير، محمد حيدر، وليد عادل.

الهجوم: ناصر محمود، باسل جرادي، حسن معتوق.

لفتة رائعة من قطر تجاه منتخب فلسطين

شهد حفل افتتاح بطولة كأس أمم آسيا لفتة رائعة من حسن الهيدوس قائد منتخب قطر تجاه زميله مصعب البطاط قائد منتخب فلسطين، حيث تنازل الهيدوس عن أداء قسم البطولة لمصعب البطاط قائد منتخب فلسطين.