بث مباشر حفل افتتاح كأس أمم آسيا 2023

تقدم لكم بوابة الوفد خدمة بث مباشر مشاهدة حفل افتتاح كأس أمم آسيا 2023 المقامة حاليًا في قطر بمشاركة كوكبة من المنتخبات المتميزة على مستوى القارة الصفراء والتي سيعقبها مباراة الافتتاح بين قطر و لبنان.

ويستعد منتخب قطر لمواجهة لبنان مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد لوسيل في افتتاح بطولة أمم آسيا حيث ستنطلق المواجهة في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

مواجهة نارية بين قطر ولبنان

تتجه الأنظار مساء اليوم الجمعة إلى ملعب ستاد لوسيل لمتابعة مباراة إفتتاح بطولة كأس آسيا والتي تجمع بين منتخبي قطر ولبنان ضمن منافسات دور المجموعات.

وتستضيف دولة قطر منافسات بطولة كأس أمم آسيا خلال الفترة من 12 يناير الحالي وحتى 10 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخباً من بينها 10 منتخبات عربية.

ويدخل المنتخب القطري حامل لقب البطولة اللقاء بحثاً عن تحقيق إنطلاقة قوية في بداية مشواره ومحاولاً الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور.

وأكد ماركيز لوبيز المدير الفني لمنتخب قطر أن فريقه لديه طموحات كبيرة ويسعى للوصول لأبعد نقطة ممكنة في البطولة مشيراً إلى صعوبة المباراة الافتتاحية دائماً.

على الجانب الآخر يأمل المنتخب اللبناني في تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الافتتاحية خاصة مع المستوى الجيد الذي ظهر عليه المنتخب تحت قيادة مدربه الجديد رادولوفيتش.

موعد مباراة قطر ولبنان في كأس آسيا

تنطلق مباراة قطر ولبنان في افتتاح بطولة كأس آسيا في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في السابعة مساءًَ بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء اليوم بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة قطر ولبنان في كأس آسيا

تنقل مباراة قطر ولبنان في كأسي آسيا قنوات الكأس القطرية وbein sports و قناة SSC.