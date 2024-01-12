مشاهدة مباراة قطر ولبنان بث مباشر يلا شوت اليوم في كاس اسيا

مشاهدة مباراة قطر ولبنان بث مباشر يلا شوت اليوم في كاس اسيا ، وتترقب جماهير كرة القدم، اليوم الجمعة، مباراة قطر ولبنان، في مستهل بطولة كأس آسيا 2023، على ملعب لوسيل.

يدشن المنتخب القطري بداية البطولة متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور بتواجد أكثر من 80 ألف متفرج في مدرجات ملعب لوسيل.

وتجرى منافسات النسخة الثامنة عشر من بطولة كأس آسيا، خلال الفترة بين 12 يناير إلى 10 فبراير، بمشاركة 24 منتخبا.

في حين يطمح منتخب لبنان إلى تحقيق مفاجأة في البطولة، والوصول بعيدًا في المنافسة.

وتبقى حظوظ «العنابي» قوية في حملة الدفاع عن اللقب الآسيوي، وتحقيق فوز يعزز فرصه مبكرا في انتزاع صدارة المجموعة الأولى.

تشكيل منتخب قطر لمواجهة لبنان في كأس آسيا اليوم

في حراسة المرمى: مشعل برشم

في خط الدفاع: همام أحمد ، لوكاس مينديش ، طارق سلمان ، بيدرو ميغيل

في خط الوسط: حسن الهيدوس ، محمد وعد علي أسد الله ، إسماعيل محمد

في خط الهجوم: أكرم عفيف ، المعز علي

تشكيل منتخب لبنان لمواجهة قطر في كأس آسيا اليوم

في حراسة المرمى: مصطفى مطر

في خط الدفاع:نور منصور ، قاسم الزين ألكساندر ميلكي ، نصار نصار

في خط الوسط: محمد حيدر ، جهاد أيوب ، علي طنيش

في خط الهجوم: حسن معتوق – هلال الحلوة – سوني سعد

تاريخ مواجهات قطر ولبنان كوريا

13 مباراة.. هى عدد مواجهات منتخبي قطر ولبنان، كرويا، حقق منتخب قطر ثلاثة تعادلات و10 انتصارات.

رابط مشاهدة مباراة قطر ولبنان افتتاح كأس آسيا | من هنـــا

رابط مشاهدة مباراة قطر ولبنان افتتاح كأس آسيا | من هنـــا

وفازت قطر بهدفين على لبنان دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما في دور المجموعات بكأس آسيا 2019.

تاريخ مواجهات قطر في كأس آسيا

فاز منتخب قطر بطولة كأس آسيا لأول مرة في تاريخه عام 2019، واليوم يشارك فيها للمرة السابعة على التوالي، وبصفته حامل اللقب، ويستضيفها للمرة الأولى منذ عام 2011.

عدد مشاركات لبنان في كأس آسيا

شارك منتخب لبنان في كأس آسيا للمرة الأولى عام 2019، واليوم تكون المرة الثانية في مشاركته ببطولة كأس آسيا 2023 التي تستضيفها قطر.