المطرب أحمد إبراهيم يواصل الحفاظ على الهوية المصرية بـ "المايسترو"

للعام الخامس على التوالي

برنامج المايسترو الذي يقدمه الفنان الدكتور أحمد إبراهيم على القناة الثانية المصرية والقناة الفضائية الموجهة لأمريكا يواصل نجاحه لعامه الخامس.

ويتناول البرنامج جميع ألوان الموسيقى والغناء قديما وحديثا بشكل جديد، ويتضمن السيرة الذاتية والمواقف النادرة وأهم المحطات الفنية في حياة صناع الأغنية من رواد الموسيقى والغناء في مجال التلحين والغناء والعزف والتأليف والتوزيع الموسيقي وقيادة الأوركسترا في مصر والعالم العربي.

كما يقدم البرنامج معلومات موسيقية مبسطة بشكل شيق وجديد يتناسب مع جميع الفئات من جميع الأعمار، وكذلك إذاعة أهم الألحان المتنوعة والنادرة من مكتبة التلفزيون المصري العريقة للمطربين والمطربات والمؤلفين والملحنين في مجال الغناء المصري والعربي الأصيل، بالإضافة إلى روائع النغم في مجال العزف على الآلات الموسيقية المختلفة لكبار الموسيقيين.

المايسترو: مادة علمية وإعداد وتقديم المطرب الكبير أحمد إبراهيم، الإشراف العام نائلة فاروق رئيس قطاع التلفزيون، الإشراف الفني محمود الصيفي مدير عام المنوعات بالقناة الثانية، إعداد هبه وجيه، مونتاج عمرو رفاعي، إخراج محمد خضير.



المايسترو يذاع في الثامنة مساء كل يوم جمعة على القناة الثانية المصرية.. ويعاد على القناة الفضائية المصرية الموجهة لأمريكا مساء كل يوم أثنين.