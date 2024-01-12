مظاهرة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي تضامنًا مع الفلسطينيين (شاهد)

تجمع عدد كبير متظاهرون خارج محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا اليوم الجمعة، تضمنا مع القضية الفلسطينية .

وعرضت فضائية “يورو نيوز عربي”، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يوثق لقطات من تظاهر المؤيدون للقضية الفلسطينية خارج محكمة العدل الدولية في لاهاي.

ووفقا للتقرير فإن اسرائيل تستعد إ للدفاع عن نفسها ضد اتهامات جنوب إفريقيا بأن الحرب على غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

وعلى الرغم من أن القضية من المرجح أن تستغرق سنوات لحلها، فإن جنوب إفريقيا تطلب من محكمة العدل الدولية أن تأمر بتعليق فوري للهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.

وهتف المتظاهرون أمام محكمة العدل الدولية "فلسطين حرة" و"تحيا جنوب أفريقيا" بينما كانوا يحملون الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها "أوقفوا قصف غزة".

لامولا: محكمة العدل الدولية ستلزم إسرائيل باتخاذ إجراءات مؤقتة لوقف الحرب على غـزة



وفي سياق متصل، أكد رونالد لامولا، وزير العدل في جنوب أفريقيا، ورئيس فريقها القانوني إلى محكمة العدل الدولية، أن إسرائيل فشلت في دحض الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في قطاع غزة، وذلك في مؤتمر صحفي عقب رفع الجلسة الثانية لمحكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية.

وأضاف لامولا، إن تل أبيب "لا يمكنها التنصل من تصريحات مسؤوليها، بمن فيهم رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) ووزير الجيش (يوآف جالانت)، ولا من أفعال جنودها على الأرض"، منوهًا: "إسرائيل تبدو غير قادرة على دحض فكرة تهجير الشعب الفلسطيني من غـزة، ونحن متمسكون بالقانون والأدلة التي قدمناها، وواثقون من وجود نية لدى إسرائيل لتنفيذ إبادة جماعية ضد الفلسطينيين".



وأكد لامولا أن "لا شيء يبرر الطريقة التي تشن بها إسرائيل الحرب على غـزة، والدفاع عن النفس لا يبرر جرائم الإبادة الجماعية، ونحن على ثقة من أننا قدمنا دعوى متكاملة، وإسرائيل حاولت شيطنتنا، والأمم المتحدة نفسها اعترفت بعرقلة عمل بعثات الإغاثة في غـزة وأن وقف الحرب هو الحل الوحيد".



وأعرب رونالد لامولا، وزير العدل في جنوب أفريقيا، في نهاية حديثه، عن ثقته بأن محكمة العدل الدولية ستلزم إسرائيل باتخاذ إجراءات مؤقتة لوقف الحرب على غـزة.

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