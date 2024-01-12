الجالية الفلسطينية بهولندا: قرار محكمة العدل الدولية الفرصة الأخيرة لتحقيق العدالة (شاهد)

أكد رئيس الجالية الفلسطينية في هولندا، واثق سعادة، أن مندوب دولة الكيان الإسرائيلي أصبح يلفق التهم ويعيد التاريخ إلى ما قبل 7 أكتوبر، ولكن الاحتلال ليس فقط منذ 7 أكتوبر ولكن الجرائم مستمرة منذ 75 عاما.

وقال “سعادة” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة، إن أهمية المحكمة تكمن في أنها بين دول وليس بين أفراد وهذه هي أعلى سلطة قانونية من مجلس الأمن وأهمية القرار تنبع في الاستعجال بوقف الإبادة الجماعية والعدوان للشعب الفلسطيني فورا.

وأشار إلى أن قرار محكمة العدل الدولية سيكون الفرصة الأخيرة أمام العالم لتحقيق العدالة، لافتا إلى أن إسرائيل لن تستطيع أن تدافع عن نفسها لأنها تدرك أنها مرتكبة للجرائم دون شك والوثائق التي تقدمت بها دولة جنوب أفريقيا تتضمن شهادات رؤساء ومؤسسات دولية وحقوق إنسان محايدين وهم ليسوا طرفا لفلسطين ولا إسرائيل، ولكنهم يدينون ما ترتكبه دولة الاحتلال من جرائم.

"صحة غزة": الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة خلال الـ24 ساعة الماضية





وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة راح ضحيتها 151 شهيدًا و 248 مُصابًا، وأن هذا هو عدد الجثث والجرحى الذين وصلوا للمستشفيات فقط خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة، في إفادة صحفية، أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأشارت الوزارة إلى أنه بموجب هذا التحديث ترتفع حصيلة العدوان على القطاع إلى 23 ألفا و708 شهداء و60 ألفا و5 مصابين منذ السابع من أكتوبر الماضي.