أكثر من 1000 مشارك بماراثون مصر الدولي بالأقصر في نسخته الـ31

بمشاركة أكثر من 1000 مشارك

انطلق اليوم ماراثون مصر الدولي بمحافظه الأقصر لهذا العام، تحت أشرف وزارة الشباب والرياضة ورعاية وزاره السياحة والأثار وزاره البيئة محافظه الاقصر حيث شارك الآلاف من المشاركين من جميع أنحاء العالم للمشاركة. في النسخة الـ31 من يعتبر ماراثون مصر الدولي واحدة من أكبر واقدم الفعاليات الرياضية في مصر المعتمد دوليا في الاتحاد الدولي لسباقات الطرق.



كما شهد سباق مصر الدولي هذا العام احصائيه جديده بتخطي الاجانب المشاركين نسبه 75% من المنافسين الأمر الذي يوضح الاهتمام الدولي لأقدم السباقات العالميه بجمهورية مصر العربية.

بعد شهور من التحضير والتخطيط، شهدت محافظه الأقصر انطلاق الماراثون الدولي الذي يشارك فيه أكثر من 1000 مشارك من 42 جنسية مختلفة. سيتنافس المشاركون في عدة فئات منها سباق الماراثون الكامل 42 ك، وسباق نصف الماراثون 22 ك وسباق العدو 12 ك وسباق 5 ك.

تعكس مشاركة أكثر من 1000 مشارك من 42 جنسية مختلفة التنوع والشهرة العالمية التي حققها ماراثون مصر الدولي على مر السنين. ويعد هذا الحدث الرياضي فرصة للمشاركين للاستمتاع بجمال الأقصر التاريخي ومعالمها الأثرية الفريدة، فضلاً عن تجربة الجري في إحدى أجمل المناطق الاثريه في العالم.

وتعتبر النسخة الـ31 من ماراثون مصر الدولي فرصة لتعزيز السياحة الرياضية في مصر والترويج للثقافة المحلية والتراث العريق للأقصر، بالإضافة إلى الفعاليات الرياضية، ستتضمن الفعاليات المصاحبة للماراثون عروضًا ثقافية وفنية تعرض تراث مصر الغني وتقاليدها الفريدة.

اجتذب ماراثون مصر الدولي بالأقصر في نسخته الـ31 اهتمام واسع من المشاركين الدوليين والمحليين، مما سيعزز مكانة مصر كوجهة سياحية ورياضية عالمية. سيساهم هذا الحدث في تعزيز الروح الرياضية والتواصل الثقافي بين الشعوب المشاركة، ويعكس الجهود المبذولة لتعزيز السياحة وإظهار دور وزارة الشباب والرياضة في تنظيم كبرى الأحداث و الفاعليات الرياضية الدوليه في مصر.

حضر الماراثون دكتور محمد عبد القادر نائب محافظ الاقصر احمد عبد الخالق مدير عام الادارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة وصلاح رشوان مدير مديريه الشباب والرياضة بمحافظة الاقصر

وأحمد حمزة نائب رئيس الاتحاد المصري لالعاب القوى واللواء جاسر رياض ومحسن عبد المعبود المدير التنفيذي للسباق

