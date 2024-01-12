أسعار زيت الطعام اليوم الجمعة بالأسواق.. وطن الأولين يهبط 2000 جنيه

أسعار زيت الطعام.. استقرار أسعار زيت الطعام خلال تعاملات اليوم الجمعة في الأسواق المصرية ولدى تاجر الجملة، بالرغم من تراجع بعض الأنواع كـ الصويا والأولين واللذين هبطوا بمقدار يتراوح ما بين 1500 إلى 2000 للطن، وخيم والهدوء الثبات لدى المستهلك خلال التعاملات اليومية.

وفي سياق متصل، يتم طرح زيت الطعام بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وعلى بطاقات التموين بسعر 30 جنيهًا للعبوة وزن 800 جرام، ضمن العديد من السلع الغذائية الأخرى، بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة في الأسواق الأخرى.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار زيت الطعام، اليوم الجمعة، وجاءت هذه الخدمة من الوفد للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على ساحة زيت الطعام وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار زيت الطعام اليوم في مصر

زيت الطعام

سعر زيت الذرة الخام

استقر سعر طن زيت الذرة الخام في السوق المحلي، عند 50,000 جنيه للطن.

سعر زيت الذرة المكرر

وثبتت أسعار زيت الذرة المكرر، على نفس مستوياتها الشرائية، عند 60,000 جنيه للطن.

سعر زيت صويا مكرر

وشهد سعر طن زيت الصويا المكرر، هبوطًا بنحو 1500 جنيه، في قيمته الشرائية، مسجلًا 59,000 جنيه للطن.

زيت عباد الشمس المكرر

وثبتت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، عند مستوى 59,000 جنيه للطن.

زيت الأولين

وتراجع سعر زيت الأولين، بمقدار 2000 جنيه، عند نفس القيمة الشرائية، مسجلًا 56,000 جنيه للطن.

سعر الزيت للمستهلك

وبلغ سعر زيت عافية ذرة "700 مل" نحو 62 جنيهًا، وسجل سعر زيت كريستال ذرة "1" لتر 70 جنيهًا، وزيت عباد 2.25 لتر 125 جنيهًا، وزيت سلايت ذرة "750 مل" 45 جنيهًا، وسعر زيت حلوة "700 مل" 40 جنيهًا، وزيت قلية خليط "1" لتر 48 جنيهًا، بينما سجل سعر زيت عباد 1.6 لتر 80 جنيهًا.