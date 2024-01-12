تشكيل منتخب لبنان أمام قطر .. حسن معتوق يقود الهجوم

أعلن المدير الفني لـ منتخب لبنان تشكيل الفريق الأساسي الذي سيخوض مواجهة اليوم ضد قطر في افتتاح بطولة كأس أمم آسيا 2023 المقامة في قطر.

وجاء تشكيل منتخب لبنان للمباراة كالأتي :

حارس المرمى: مصطفى علي مطر.

الدفاع: روبرت ألكسندر ملكي، نور منصور، قاسم زين، حسين علي.

الوسط: علي سمير، محمد حيدر، وليد عادل.

الهجوم: ناصر محمود، باسل جرادي، حسن معتوق.

ويأمل المنتخب اللبناني في تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الإفتتاحية خاصة مع المستوى الجيد الذي ظهر عليه المنتخب تحت قيادة مدربه الجديد رادولوفيتش.

موعد مباراة قطر ولبنان في كأس آسيا

تنطلق مباراة قطر ولبنان في إفتتاح بطولة كأس آسيا في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في السابعة مساءًَ بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء اليوم بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة قطر ولبنان في كأس آسيا

تنقل مباراة قطر ولبنان في كأسي آسيا قنوات الكأس القطرية وbein sports و قناة SSC.