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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إسرائيل تغرق في الديون وتدرس غلق مكاتب حكومية للتوفير

رئيس الحكومة الإسرائيلية
رئيس الحكومة الإسرائيلية

 أصبحت الحرب على غزة أزمة بالنسبة لأمريكا وإسرائيل كلفتهم الملايين من الدولارات، ووصل الحال بالاحتلال الإسرائيلي أن يلجأ لإغلاق المكاتب الحكومية لتوفير رواتب الموظفين.

 

 وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، إن الحكومة الإسرائيلية تدرس فكرة إغلاق المكاتب الحكومية غير الضرورية.

 

 وأوضحت صحيفة "إسرائيل اليوم"، عبر حسابها على منصة أكس، أن الحكومة الإسرائيلية ستناقش في الاجتماع الأسبوعي، المقرر له الأحد المقبل، تشكيل لجنة لدراسة إغلاق المكاتب غير الضرورية، وهو الاجتماع الحاسم والخاص بأزمة الموازنة، والذي تم تأجيله من يوم أمس الخميس.

 

 وقالت الصحيفة، إن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، سيقدم اقتراحًا خلال الاجتماع الأسبوعي يقضي بتشكيل لجنة توصي بأي من الوزارات التي يمكن إغلاقها، أو دمجها مع وزارات أخرى، وبحث أين يتم نقل الوحدات التي تديرها تلك الوزارات.

 

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