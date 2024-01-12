أهداف الهجوم الأمريكي البريطاني على اليمن.. والسيناريوهات المتوقعة

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الهجوم الأمريكي البريطاني على اليمن يأتي نتيجة تهديد الحوثيين للملاحة البحرية في البحر الأحمر، لذا تسعى الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة إلى تحجيم و "قص ريش" الميليشيات ودفعها للتهدئة، وإعادة فرض استراتيجية الردع نتيجة استهداف المصالح الأمريكية واستهداف الحضور العسكري الأمريكي.

وأضاف فهمي في تصريحه لـ"الوفد"، أن الغارات التي قامت بها أمريكا وبريطانيا على المدن اليمنية ستُقابل بتصعيد من جانب الحوثيين بدعم مباشر من إيران وذلك لنقل الرسائل إلى الجانب الأمريكي، متوقعًا بتصعيد الأوضاع نتيجة تحرك دول الاتحاد الأوروبي وإرسال الفرقاطات إلى جنوب البحر الأحمر، إذ قامت فرنسا بإرسال فرقاطة جديدة.

وتابع: نحن أمام خيارين، الأول هو محاولة تحجيم مد الحوثيين في هذا الإطار، والثاني هو محاولة بناء سياسات أكثر حضورًا في الإقليم، وحالة التجاذب بين الطرفين تتم في هذا السياق.

وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الأمر مرتبط بارتدادات حرب غزة، فإذا هدأت الأوضاع في قطاع غزة سيكون لها تأثير مباشر، إذ تحاول الميليشيات الحوثية تخفيف الضغط على غزة وأيضًا على حزب الله في لبنان.

واختتم: الميليشيات الحوثية ستستمر في التصعيد، وفي كل الأحوال نحن أمام تحديات صعبة وهناك تهديدات ستطلقها الميليشيات الحوثية، وبالتالي تصطدم المصالح الأمريكية الغربية مع المصالح التي يمثلها الحوثيين.

الغارات الأمريكية البريطانية على اليمن

وقد قامت القوات الأمريكية البريطانية، بشن هجوم على المدن اليمنية، إذ أوضح المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، أن عدد الهجمات بلغ 73 غارة على اليمن، نتج عنها مقتل 5 وإصابة 6 آخرين من مقاتلي الجماعة.

وأكد سريع، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن الجماعة لن تتردد في استهداف مصادر التهديد وكل الأهداف المعادية في البر والبحر دفاعًا عن اليمن وسيادته واستقلاله.

وأضاف: إن هذا العدوان الغاشم لن يثني اليمن عن موقفه الداعم والمساند لمظلومية الشعب الفلسطيني، والقوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في منع السفن الإسرائيلية أوِ المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من الملاحة في البحرين العربي والأحمر.