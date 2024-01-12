كأس آسيا.. كفة قطر ترجح أمام لبنان في تاريخ المواجهات

تنطلق بعد قليل، فعاليات النسخة الـ 18 لبطولة كأس آسيا والتى تستمر منافساتها حتى 10 فبراير من الشهر نفسه.

وتقام المباراة الافتتاحية على ملعب لوسيل بين المنتخب القطري حامل اللقب مشواره و نظيره اللبناني في مستهل مشوار البطولة.

العنابي يملك الأفضلية

والتقي منتخب قطر بنظيره لبنان، في 13 مباراة بمختلف البطولات، استطاع العنابي تحقيق الفوز في 10 مواجهات، وحسم التعادل بينهما في 3 آخرين، ولم يسبق للمنتخب اللبناني تحقيق أي انتصار أمام قطر.

ويقع منتخب لبنان في المجموعة الأولى رفقة منتخب الصين ونظيره طاجيكستان.

موعد مباراة قطر ولبنان

وتقام مباراة قطر ولبنان في كأس آسيا على ملعب لوسيل في العاصمة الدوحة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة قطر ولبنان في كأس آسيا

وتنقل شبكة قنوات beIN SPORTS القطرية، وتبث اللقاء عبر شاشتها beIN SPORTS AFC 4،5،6.



تشكيل قطر المتوقع ضد لبنان المتوقع في كأس آسيا

حراسة المرمى: مشعل برشم.

الدفاع: همام أحمد، لوكاس مينديز، بو علام خوخي، بيدرو ميجيل.

الوسط: أحمد فتحي، مصطفى مشعل، حسن الهيدروس، أحمد علاء.

الهجوم: المعز على، أكرم عفيف.

تشكيل لبنان المتوقع أمام قطر في كأس آسيا

في حراسة المرمى: مصطفى مطر.

الدفاع: قاسم الزين- حسين زين- روبرت ملكي- نصار نصار.

الوسط: محمد على- دهيني سوني سعد- باسل جرادي.

الهجوم: هلال الحلوة- محمد حيدر- على طنيش.