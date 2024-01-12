تواصل أعمال تركيب الانترلوك بشوارع مدينة دشنا بقنا

تابع عبداللاه الخبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بقنا وقاسم عبد الراضي نائب رئيس مجلس المدينة، اليوم ، أعمال تركيب الانترلوك، بشوارع المدينة، وذلك لتطوير تلك الطرق بشكل شامل ورفع كفائتها، تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ وتيسيرا للحركة المرورية أمام المواطنين.

وأشار قاسم عبد الراضي نائب المدينة، إلى أنه يجرى متابعة الموقف التنفيذى بشكل مستمر، مؤكداً على الجهات المنفذة ولجنة الإشراف بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواصفات الفنية خلال عملية التنفيذ.

وأوضح نائب رئيس المدينة، أنه يجرى استكمال باقي الشوارع والذى جاء فى إطار هذا المشروع، وذلك بعد تنفيذ أعمال رفع كفاءة شبكات المرافق بمدينة دشنا.