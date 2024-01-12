بيطرى الشرقية يُنظم قافلة علاجية مجانية بقرية كفر عياد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، علي ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر إحتياجا بهدف زيادة الوعى البيطرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثورة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى و تقديم العلاج المجانى وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفي هذا الإطار أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إلى أن المديرية قامت بالإشتراك مع معهد تناسليات الهرم و معهد بحوث صحة الحيوان بتنظيم قافلة طبية بيطرية مجانية بقرية كفر عياد التابعة لمركز و مدينة أبو حماد وذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصرى ، و ذلك بحضور كلاً من الدكتورة شهيرة الحنفي مدير معهد بحوث صحة الحيوان بالشرقية و مديرى إدارات ( رعاية الحيوان-الرعاية التناسلية-الارشاد ) بالمديرية و مدير و أطباء إدارة أبو حماد البيطرية و عدد من أطباء الإدارات المختصة بالمديرية ومدير و أطباء وحدة كفر عياد البيطرية وكبار المربين بالقرية و تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين.

و أشار مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة قامت بفحص وعلاج (٢٢٠ ) رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية و (٢٠٠) رأس ماشية لعلاج حالات تنفسية و وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لــ (٢٠٠) رأس ماشـية و (٨٠) رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية ورش (٥٠٠) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية و تجريع (٢٠٠) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وعلاج امراض الدواجن لعدد (٥٥٠) طائر وترقيم وتسجي لــ (٣٠) حيوان وذلك بالمجان.

و أضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوة و عدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية و التحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس ) و أهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا و السعار ،كما تم مناقشة وعرض المشروعات والخدمات والحملات المقدمة من مديرية الطب البيطري وكيفية الحصول عليها للحفاظ والنهوض بالثروة الحيوانية و الداجنة.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر إحتياجا بهدف زيادة الوعى البيطرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثورة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى وتقديم العلاج المجاني وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفي هذا الإطار أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن المديرية قامت بالإشتراك مع معهد تناسليات الهرم ومعهد بحوث صحة الحيوان بتنظيم قافلة طبية بيطرية مجانية بقرية حوض نجيح التابعة لمركز ومدينة ههيا وذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصرى وذلك بحضور كلا من مديرى إدارات ( رعاية الحيوان – الرعاية التناسلية - الارشاد ) بالمديرية ومدير إدارة مركز ههيا البيطرية وعدد من أطباء الإدارات المختصة بالمديرية واطباء ادارة الزقازيق البيطرية ومدير وأطباء وحدة حوض نجيح البيطرية وكبار المربين بالقرية وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة قامت برش (٣٥٠) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية و تجريع (٢٥٠) رأس أغنام وترقيم وتسجيل (٥٥) حيوان وتم عمل مسح تناسلى شامل والفحص بجهاز السونار لـ (١٩٨) رأس ماشية وذلك بالمجان.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية والتحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس ) وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا و السعار،كما تم مناقشة وعرض المشروعات والخدمات والحملات المقدمة من مديرية الطب البيطري وكيفية الحصول عليها للحفاظ والنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة.