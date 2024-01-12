إزالة فورية لحالة تعدى بقرية أبنود بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية أبنود بقنا، اليوم الجمعة، برئاسة رفاعى عبداللاه، من تنفيذ حالة إزالة بمساحة ١٢٠ متر حالة تعدى على أرض أملاك خاصة زراعة عبارة عن ردم قواعد خرسانية بناحية كلاحين أبنود .

وأوضح العميد العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة ، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على الأراضى الزراعية حفاظاً على الرقعة الزراعية .

مضيفاً ان ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على الأراضى الزراعية وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.