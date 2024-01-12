إيمري يتفوق على كلوب ويحصد جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عن الفائز بجائزة المدرب الأفضل في شهرديسمبر بالبريميرليج.



وحصد أوناي إيمري المدير الفني لأستون فيلا جائزة أفضل مدرب في الشهر عن ديسمبر الماضي.





وتنافس إيمري مع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، والإنجليزي ديفيد مويس مدرب وست هام يونايتد، والإسباني أندوني إيراولا مدرب بورنموث.



وقاد المدرب إيمري أستون فيلا إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ولم يتلقى سوى خسارة واحدة في خلال 7 مباريات في شهر ديسمبر.



ونجح إيمري، الفيلانز لتحقيق انتصارات متتالية على آرسنال ومانشستر سيتي دون تلقي أهداف في شباكه، ولم يسقط أستون فيلا على أرضه لـ 17 مباراة.



من جانبه، أعرب إيمري عن فخره الكبير وامتنانه لتحقيق الجائزة، مؤكدا أن الأمر الأكثر أهمية هو أن نكون متسقين، ومتطلبا، والتحسن كل يوم.



كما كشفت رابطة الدوري الإنجليزي عن الفائزة بجائزة اللاعب الأفضل في شهر ديمسبر الماضي 2023 من البريميرليج.



وتنافس 8 لاعبين على جائزة اللاعب الأفضل في الشهر بالدوري الإنجليزي، قبل أن ينجح دومينيك سولانكي في الفوز بها.

دخل نادي بورنموث تاريخ الدوري الإنجليزي بعد فوز سولانكي جائزة الأفضل في الشهر، ليكون أول لاعب من النادي يحصد تلك الجائزة.



وتفوق سولانكي على ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول، وسون هيونج مين مهاجم توتنهام، ومايكل أوليسي لاعب كريستال بالاس، بالإضافة لـ ماتيوس كونها لاعب ولفرهامبتون، وقدوس نجم وست هام يونايتد، وكول بالمر جناح تشيلسي، وماركوس سينسي لاعب بورنموث.



وأحرز سولانكي 6 أهداف في شهر ديسمبر 2023، ليفصله هدفين عن الوصول إلى صدارة هدافي البريميرليج، خلف إرلينج هالاند نجم السيتي، ومحمد صلاح جناح ليفربول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

