إيقاف أعمال بناء 3 حالات بقرية أبنود بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية أبنود بقنا، اليوم الجمعة، برئاسة رفاعى عبداللاه، من إيقاف أعمال بناء لعدد ٣ حالات على أرض أملاك خاصة بإجمالى مساحة ٥٢٥ متر، عبارة عن فك أخشاب دور أول وثانى علوى، وفك أخشاب أعمدة دور أرضي ، بناحية كلاحين أبنود - كرم عمران .

وأوضح العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة ، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي والبناء بدون ترخيص ومنع انتشار العشوائيات .

مضيفاً ان ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي والبناء بدون ترخيص وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.