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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

قافلة طبية تفحص 1280 مواطن بقرية التضامن بسمسطا

قافلة طبية ببنى
قافلة طبية ببنى سويف

تابع  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها  وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة".   

 

 جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل،بتنفيذ قافلة طبية "على مدار يومي" الأربعاء والخميس  10 ، 11 من الشهر الجاري" بقرية التضامن مركز سمسطا ، مكونة من 7عيادات في 6 تخصصات   الباطنة، الأطفال، الجراحة ،النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1286 مريضاً وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 48 ،معمل طفيليات 36،حالات الأشعة العادية 13، استصدار 11قرارا  للعلاج على نفقة الدولة  موجات فوق صوتية 103 حالة  تحويل حالتين للمستشفيات لاستكمال العلاج .  

وعلى هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100مواطنا،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية  الالتهاب الكبدي الفيروسي ،فيروس كورونا ،السعار أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية والبلهارسيا الأمراض غير المعدية  الضغط ،السكر والسمنة  أورام الصدر ،تنظيم الأسرة النظافة الشخصية ونظافة المنزل  التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة  فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطنا.

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الجريدة الورقية