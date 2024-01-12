وزيرة الهجرة: المصريين بالخارج يقدمون خدمات متميزة حول العالم

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن المصريين بالخارج يقدمون خدمات متميزة حول العالم، وحريصون على نقل خبراتهم إلى أرض الوطن، مضيفة أن هناك العديد من المشروعات الحيوية والمتميزة في مصر والتي يمكن الاستثمار فيها.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن القيادة السياسية في

تحرص على تقديم مختلف التيسيرات لجذب المستثمرين، وتعظيم مصادر العملة الصعبة، وكذلك إتاحة فرص العمل للشباب، لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

مصر تعد قبلة متميزة في السياحة العلاجية

وأشارت وزيرة الهجرة إلى تنظيم مصر واستضافتها المشرفة للمؤتمر العالمي "africa "health excon في نسخته الأخيرة، حيث استعرضت فيه مصر أحدث التقنيات الطبية المتخصصة، مؤكدة أن مصر تعد قبلة متميزة في السياحة العلاجية، من حيث الخبرة والتكلفة والتطور التكنولوجي، مثمنة ما حققته الدولة المصرية من تيسيرات للاستثمار في مصر، والتعديلات التشريعية، لجذب المستثمرين والتعريف بما تمتلكه مصر من مقومات.

وأشادت السفيرة سها جندي بما يقدمه الدكتور محمد محفوظ، من فرص للشباب المصري من خريجي كليات الهندسة والحاسبات للعمل في الولايات المتحدة الأمريكية في البرامج المتعلقة بالذكاء الاصطناعي واقتراح شكل الوجه لمصابي الحوادث والعمليات التكميلية، والتي تسبق الطباعة ثلاثية الأبعاد ومن ثم التأهيل النفسي للمريض، مؤكدة أننا نسعى بقوة في الجمهورية الجديدة لتعزيز الهجرة الآمنة، ضمن خطط الدولة لتوفير فرص العمل للشباب، والاستفادة من عقولنا الماهرة في ارتياد المجالات التقنية المتخصصة ونقل تلك الخبرات.



وقد استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، د. محمد محفوظ، أستاذ الهندسة الحيوية والتصوير الطبي، بجامعة تينيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، ومؤسس شركة TMCMF.

جاء ذلك بحضور الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة لشئون المكتب الفني والإصلاح الإداري، وسارة نبيل، معاون وزيرة الهجرة للشئون الاقتصادية، والمستشار سيفين ملاك، المستشار القانوني لشركة TMCMF الأمريكية، وذلك ضمن استراتيجية وزارة الهجرة لربط علماء وخبراء مصر بالخارج بالوطن، في إطار توطين الخبرات المتميزة.