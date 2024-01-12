تشغيل غرفة الأزمات والطوارئ بشركة مياه الشرب بسوهاج

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج عن بدء تشغيل غرفة الطوارئ والأزمات والتى تم تجهيزها وفقا لأحدث التقنيات فى ذلك المجال وذلك للتعامل الفورى مع أى أحداث قد يتعرض له قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب .





وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أنه تم مد غرفة الطوارئ والأزمات بأحدث الأجهزة الحديثة والإنترنت فائق السرعة لتحقيق التواصل الفورى والبث المباشر للأحداث الطارئة حين وقوعها كما تم ربط غرفة الأزمات والطوارئ بغرفة الازمات والطوارئ بوزارة الاسكان والمرافق والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ومركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام محافظة سوهاج بالإضافة إلى الربط الداخلى بالخط الساخن 125 وجميع قطاعات الشركة الفنية لتحقيق الترابط بين جميع المتعاملين فى حل الازمات وتوفير المعلومات الصحيحة والفورية لاتخاذ القرار الصحيح وحل جميع المشكلات فى أسرع وقت ممكن.