صحة اسيوط تنظم قافلة طبية مجانية للكشف علي مرضي العيون

تشهد محافظة أسيوط اليوم وغداً اكبر قافلة طبية موسعة للكشف على أمراض العيون، وذلك بناء علي تعليمات الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بضرورة التعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدني وجلب خبراء أجانب في مختلف التخصصات الطبية وتحت رعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط .

وخلال تصريحاته أكد الأستاذ الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن محافظة أسيوط اليوم في عرس طبي بوجود نخبة متميزة من الأطباء الاستشاريين والاخصائيين لتوقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات والاشعات والعمليات بالمجان لمرضي العيون بمستشفي رمد أسيوط ومركز تدريب مديرية الصحة وذلك بالتعاون مع جمعية نادي روتاري أسيوط بالإضافة إلي تسليمهم نظارات طبية مجاناً فور الانتهاء من الكشف ..



وخلال الساعات الأولي لأعمال القافلة، تم استقبال الأهالى وإجراء الكشف والفحوصات اللازمة لهم على أمراض العيون، إلى جانب إعطاء المرضى العلاج اللازم لهم، وتحديد المواطنين الذين سيخضعون لعمليات جراحية، فضلاً عن تسليمهم نظارات طبية بالمجان.برى



يذكر أن القافلة التي تشهدها محافظة أسيوط اليوم تستمر فاعلياتها لمدة يومين متتاليين لمحاربة العمى وأمراض الرمد والتي تنظمها مديرية الصحة بمحافظة أسيوط بالتنسيق مع جمعية نادي روتاري أسيوط بناء علي توجيهات الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتحت إشراف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ..



مؤكداً أن القافلة بدأت أعمالها منذ الساعة الثامنة صباحاً وتقدم خدمات توقيع الكشف الطبى على عيون الأهالي وصرف العلاج اللازم لهم، ومعرفة المرضى الذين يحتاجون إلى نظارات طبية، وعمليات جراحات عيون، تمهيدا لتسليم النظارات وإجراء العمليات لهم في القريب العاجل، ويقوم بتنظيم دخول المرضى ومساعدتهم فى عملية الكشف مجموعة من الشباب العاملين بمديرية الصحة بإدارات الإعلام والمتابعة والعلاقات العامة والأمن ..

من جانبها أوضحت دكتورة كريستين تادروس مدير مستشفى الرمد بأسيوط أن المستشفى تقدم الخدمات التشخصية مثل اشعة صبغة فلورسين لقاع العين واشعة مقطعية للشبكية على عصب وماقولة العين OCT . Macula and Disc واشعة تليفزيونية للعين ومقاس عدسة للعين ومقاس نظارة بالكمبيوتر و فحص قاع العين تحت مخدر عام للأطفال.

واضافت أنه في مجال الابصار يتم تقديم الخدمات العلاجيـــــــــة ومنها عمليات صغرى ومتوسطة و استئصال كيس دهني بالجفن مع المخدر الموضعي للكبار ومخدر عام للأطفال واستخراج رايش وظفرة وفتح خراج بالجفون وازالة حبوب من الجفون وكي شعرة بالجفون وتصليح الشترة الداخلية وعمل جلسات ارجون ليزر للشبكية و مسح عدسة باستخدام الياج ليزر وكي شعرة الجفون وياج ليزر للقزحية لضبط ضغط العين..

مضيفة أن المستشفى تقوم بإجراء عمليات كبرى وذات مهارة ومياه بيضاء جراحية و مياه بيضاء فاكو وعمليات الحول وحقن مرضى الارتشاح السكرى للشبكية



مؤكدة توفير غرفة الابحاث ( اشعة مقطعية ) ويستخدم هذا الجهاز للكشف المبكر لحالات الارتشاح السكرى وقياس تأثير سُمك طبقه الالياف العصبيه بالإضافة إلي غرفة الأبحاث ( اشعة بالصبغة ) ويستخدم فى فحص قاع العين بصيغه الفلورسين لكشف اعتلال الاوعيه الدمويه وارتشاح الشبكيه

بينما قسم الابحاث ( اشعة تليفزيونية ) يستخدم هذا الجهاز لاخد صورة لداخل العين ومحيطاتها لقياس حجم اجزاء العين لتشخيص بعض امراض العين كانفصال الشبكيه وانفصال الجسم الزجاجى.

فيما أشارت " كريستين " إلي وجود جهاز مجال ابصار بالمستشفي يستخدم للكشف عن أمراض العصب البصري وشبكية العين وتدلي الجفون والحالات التي تؤثر على المسارات البصرية في الدماغ بالإضافة إلي عيادة الباطنة تقوم بإجراء كشف اللياقة لحالات العمليات الصغرى والكبرى كما يوجد المعمل والذي يقدم المعمل خدمات اجراء التحاليل المختلفة (السكر بالدم، صورة الدم الكاملة، كيمياء الدم و معدل التخثر بالدم) للمترددين على المستشفى وحالات العمليات. بالإضافة إلي غرفة النظارات ويتم فيها قياس حده الابصار واخد القراءات الخاصة بمعدل الانكسار داخل العين لعمل مقاس النظارة.

من جانبه أكد دكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة لوجود لجنة الكشف على راغبي الحصول على كارت الخدمات المتكاملة بمستشفى الرمد ويتم فيها فحص المريض مع الاشاعات المرفقة والتقرير الطبي لتحديد وجود الإعاقة من عدمة ونسبتها لإمكانية الحصول على كارت الخدمات المتكاملة بالإضافة إلي العمليات المتوسطة وتحتوي على جهاز ميكرسكوب جراحى يستخدم لازاله جسم غريب بقرنية العين واستئصال الظفره والاكياس الدهنية والحبوب

هذا بخلاف العيادات الخارجية بالمستشفي وتحتوي علي جهاز مصباح الشق الضوئي يستخدم لفحص العين خارجيا وكذلك فحص قاع العين وعيادة الكتاركتا ويتم بها فحص حالات المياه البيضاء وتحديد مدى إحتياج المريض للعملية ومدى الإستفادة منها، وإدخال حالات العمليات في يوم اللستة وغرفة قياس ضغط العين ويتم بها قياس ضغط العين الداخلي بجهاز التونوميتر لحالات العيادة الخارجية وحالات الجلوكوما في علاج نفقة الدولة، وتجهيز ما قبل العمليات وعيادة الجلوكوما ويتم بها فحص حالات ارتفاع ضغط العين الداخلي وتحديد درجة الجلوكوما ونوعها وكتابة العلاج اللازم بعد قياس الضغط. وعيادة الأسنان ويتم بها فحص الحالات المترددة على المستشفى وما قبل العمليات وتقدم خدمات الخلع، والحشو العادي، وجهاز الياج ليزر ويستخدم لمسح والعدسة ما بعد عملية الكتاركتا وتستخدم لقطع القزحية لضبط ضغط العين الداخلي وجهاز الأرجون ليزر ويستخدم في جلسات الليزر لحالات اعتلال الشبكية السكري التكاثري وعمليات كبرى وتحتوي على جهاز الفاكو و يستخدم لازاله المياه البيضاء و الحقن داخل الجسم الزجاجي وميكروسكوبات عالية الجودة وأجهزة تخدير و غرفة الإفاقة.