ضبط ٨٢٠ طربه حشيش بالقليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 820 طربة لمخدر الحشيش بقصد الإتجار تقدر قيمتها المالية بأكثر من بـ 5.7 مليون جنيه، بحوزة عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة المتنوعة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطاراً من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود معلومات بقيام عنصر اجرامي لعم معلومات جنائية بالإتجار في بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

على الفور تم تشكيل فريق بحث قادة اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية وفى أحد الأكمنة القى القبض على المتهم وبحوزته 820 طربة لمخدر الحشيش تزن 82 كيلو جرام، وسلاح ناري، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ خمسة مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً وتولت النيابة التحقيق.