الليلة.. صراع عربي في "ضربة البداية " لكأس آسيا

تنطلق مساء اليوم الجمعة بطولة كأس أمم آسيا التي تستضيفها قطر بعد عام من النجاح المبهر الاستثنائي في استضافة الدوحة لمونديال كأس العالم 2022.

ويعود عشاق الساحرة المستديرة، مرة أخرى إلى ملاعب قطر، لمشاهدة النسخة الـ18 من كأس الأمم الآسيوية، في الفترة بين 12 يناير إلى العاشر من فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخباً.

وكان مقررا أن تجرى كأس آسيا الصيف الماضي في الصين، لكنه تم إسناد البطولة إلى قطر، على أن تنظم في شتاء 2024، بسبب تداعيات جائحة كورونا.

ويتأهب ملعب لوسيل للترحيب بالجماهير في افتتاح كأس آسيا في السادسة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة بلقاء قطر ولبنان في مستهل مباريات المجموعة الأولى التي تضم أيضا الصين وطاجيكستان.

ويأمل منتخب قطر الحفاظ على لقبه كبطل آسيا، مستفيداً بعاملي الأرض والجمهور، خاصة أنها من المرات النادرة التي يشارك فيها منتخب في كأس أمم آسيا كحامل لقب ومنظم للبطولة في نفس التوقيت.

ولم تحقق المنتخبات العربية لم تحقق لقب كأس أمم آسيا في السنوات التي استضافت فيها البطولة، إلا مرة واحدة فقط، وكانت خلال نسخة 1980، حين فاز المنتخب الكويتي بلقب كأس أمم آسيا للمرة الأولى والوحيدة في تاريخه خلال مطلع فترة الثمانينات على أرضه، كأول بلد عربي يستضيف الحدث القاري.

وأقال منتخب قطر المدرب البرتغالي كارلوس كيروش قبل البطولة بعدة أسابيع واستعان بخدمات المدرب الإسباني ماركيز لوبيز لتولي المهمة.

ويعتمد العنابي على أبرز لاعبيه المعز علي وأكرم عفيف وحسن الهيدوس في مواجهة المنتخب اللبناني الذي يقوده المدرب المونتينجري ميودراج رادولوفيتش