خبير بالشؤون الروسية: قرار مجلس الأمن لا يبيح لأمريكا توجيه ضربات لليمن

قال الدكتور آصف ملحم، خبير الشؤون الروسية، إن القرار الذي اتخذ في مجلس الأمن حول موضوع اليمن لا يبيح للولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم بتوجيه ضربات عسكرية ضدها، فعندما يتخذ أي قرار بحق أي دولة أو مجموعة في العالم يجب أن تتخذ تحت الفصل السابع، حينها يمكن للدول أن تنفذ

هذا القرار وتوجيه ضربات في هذه المنطقة أو تلك.

مجلس الأمن تحول إلى منصة للخطابة والشعارات

وأضاف "ملحم"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مجلس الأمن تحول منذ فترة طويلة إلى منصة للخطابة والشعارات، وسيقوم كل عضو بالإدلاء بدلوه في هذا الموضوع، وفي النهاية لن يستطيع المجلس الاتفاق على أي شيء، وأمريكا وبريطانيا ستقفان بالمرصاد على قرار روسي يدين الضربات على اليمن.

فضح الولايات المتحدة الأمريكية

وأشار إلى أن غاية روسيا من عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن هو الإضاءة على هذه القضية وفضح الولايات المتحدة الأمريكية ليس أكثر من ذلك، لأنهم لن يكونوا قادرين على الاتفاق على أي إجراء مطلقا في هذا الموضوع تحديدا.