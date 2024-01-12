كيف جعل الاحتلال الإسرائيلي المنطقة على حافة حرب إقليمية؟ (شاهد)

أكد الدكتور عبدالله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن معاناة الشعب الفلسطيني تزداد يومًا بعد يوم في ظل الوضع الإنساني الكارثي الذي تشهده الأراضي الفلسطينية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي:

أضاف “المغازي”، خلال استضافته مع برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي يسير في خطته غير عابئ بالدعوات الدولية لوقف إطلاق النار.

لفت معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إلى أن الولايات المتحدة تحاول عن طريق وزير الخارجية أنتوني بلينكن، تهدئة الأوضاع بالحديث عن حل الدولتين، وأن الفلسطينيين لهم الحق المشروع في إقامة الدولة الفلسطينية، لكن لا يوجد على الأرض ما يمهد لذلك في ظل عدم وجود أي ضغط أمريكي على الاحتلال لإدخال المساعدات الكافية لقطاع غزة ولا تحاول وضع جدول زمني محدد لهذه الحرب التي ارتقت إلى مستوى الإبادة الجماعية.

لن تستطيع إسرائيل القضاء على حركة حماس:

أوضح، أن الدولة المصرية حذرت منذ اليوم الأول للحرب بأن هذا الصراع لن ينتهي ولن تستطيع إسرائيل القضاء على حركة حماس، كونها تمثل فكرة تتعلق بالمقاومة ضد الاحتلال، مؤكدًا أنه لا يوجد في القانون الدولي ما ينص على أحقية المحتل في الدفاع عن نفسه، لكنه أعطى أصحاب الأرض الحق فقط في الدفاع عن النفس، كون الاحتلال يمثل جريمة بحد ذاتها.

