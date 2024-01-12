بيان أمريكي بريطاني مشترك بشأن الضربات في اليمن

أعلنت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية في بيان مشترك مع 8 دول أخرى، اليوم الجمعة، أن هدفهم هو تهدئة التوترات في البحر الأحمر، وذلك حسبما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

البيان المشترك لأمريكا وبريطانيا

أضاف البيان المشترك لأمريكا وبريطانيا و8 دول أخرى أن ضرباتهم ضد الحوثيين أضعفت قدرتهم على تهديد الملاحة، كما أشار البيان إلى أن ضرباتهم ضد الحوثيين حق أصيل للدفاع عن النفس.

جماعة أنصار الله الحوثيين

رد اللواء عبدالسلام جحاف، عضو لجنة الدفاع والأمن التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن على تقارير إعلامية بشأن استعداد أمريكا وبريطانيا لشن هجمات ضد أهداف للحوثيين.

قال جحاف في تدوينة على منصة "X": "تذكروا كلامي هذا جيدا لن نقول سنفعل وسنفعل ونرعد ونبرق، لن نقول كلاما سيعتبره البعض مبالغة فلدي كلمتين فقط، سنحرق المنطقة".